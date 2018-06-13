Бойкотировать или смотреть: украинские болельщики разошлись во мнениях по поводу ЧМ-2018 (видео)

По словам болельщиков, запрета на такие трансляции в Украине нет. Закон не ограничивает тех, кто хочет смотреть и показывать футбол.

Бойкотировать или смотреть ЧМ-2018 в России - решают украинские болельщики. В учреждениях отдыха уже активно открывают фан-зоны и планируют транслировать Чемпионат мира.

Говорят, что запрета на такие трансляции в Украине нет. Закон не ограничивает тех, кто хочет смотреть и показывать футбол, говорится в сюжете ТСН.

Например в столичном центре отдыха "Максимум" планируют показывать соревнования в стране-агрессоре.

Большой экран в Ирпене установили в воскресенье, накануне прямо напротив открылось кафе, в городе сразу заговорили о том, что здесь будет фан-зона. Сотрудники торгового центра ничего криминального в просмотре футбола, который проходит в России, не видят. Впрочем, убеждают, экран ставился не под Чемпионат, а как зона отдыха для детей.

«Я как руководитель этого торгового центра, я вас уверяю, трансляции Чемпионата мира по футболу на этом экране не будет», – говорит владелец кафе.

Посетители же смотреть не против. «В России проходит, но мы не за Россию болеем. Мы за Испанию», – говорит посетитель.

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Спортивный комментатор Денис Босянок от просмотра Чемпионата не отказывается. Но категорически отказался его комментировать.

«Для меня это антиукраинский канал, никаких торгов не было», – добавляет Босянок.

Директор общественного телеканала, который должен был транслировать Чемпионат, отказался это делать.

Впрочем, права выкупили еще до войны и заплатил за них Европейский союз. Эти деньги нужно было вернуть, поэтому и продали трансляцию «Интеру». Государство этот долг не покрывало, хотя могло бы законодательно запретить трансляцию. Но парламент этого не сделал.

Однако отдельные парламентарии считают, что трансляция полезнее, чем полный ее запрет.

«Если бы трансляция украинскими телеканалами не обеспечивалась бы, то скажите мне, пожалуйста, футбольные болельщики смотрели бы матч? Они бы включили российские телеканалы, и там бы пошел гимн России, российские комментаторы возвеличивали бы величие России и так далее», – считает народный депутат Ольга Червакова.

Тем временем 6 тысяч украинских болельщиков купили билеты на футбол итаким поведением дают возможность России в очередной раз спекулировать темой "братских народов".

Как известно, Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Ранее сообщалось, что Австралия объявила о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 в России. Также дипломатический бойкот ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия, которая не входит в ЕС.