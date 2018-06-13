Закон об Антикоррупционном суде официально опубликован в "Голосе Украины"
Закон о Высшем антикоррупционном суде (№7440) официально опубликован в газете "Голос Украины".
Документ опубликован в сегодняшнем номере официального парламентского печатного издания (№107 (6862) от 13.06.2018 г.).
«Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме подпункта 3 пункта 2 настоящего раздела («Заключительные и переходные положения»), который вступает в силу со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда», - говорится в документе.
Подпункт 3 пункта 2 включает изменения в Уголовный процессуальный кодекс с учетом закона об Антикоррупционном суде.
Документ предлагает президенту внести в парламент еще один проект закона - непосредственно о создании Высшего антикоррупционного суда.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.
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Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.
Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту было ограничение роли международных экспертов до рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости этого суда и его способности эффективно выполнять свои функции.
Законом предусмотрено, что по инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов он вместе с Высшей квалификационной комиссией судей рассматривает вопрос соответствия кандидата на должность судьи антикоррупционного суда.
9 июня председатель ВР Андрей Парубий подписал соответствующий закон.
11 июня закон о Высшем антикоррупционном суде был подписан президентом Украины Петром Порошенко.