Депутат подарил мэру одного из украинских городов мешок с камнями (фото)
11:59, 12 июня 2018Политика
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По словам депутата, так он привлек внимание мэра города к проблеме одного из скверов.
Мэру Черкасс подарили мешок камней / фото Про все
На сессии городского совета Черкасс депутат Александр Радуцкий подарил городскому голове мешок с камнями.
Это он сделал для того, чтобы привлечь внимание мэра к проблеме сквера на улице Королева, передает "Про все".
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"У нас на Королева уже год существует сквер имени Бондаренко. Он назван именем мэра потому, что именно он дал своему однопартийцу разрешение разрушить фундамент под социальную инфраструктуру. И уже год там ничего не убирается. Именно поэтому я принес камни городскому голове, чтобы тот наконец обратил внимание на происходящее там", - прокомментировал подарок Радуцкий.
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