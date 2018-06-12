Депутат подарил мэру одного из украинских городов мешок с камнями (фото)

По словам депутата, так он привлек внимание мэра города к проблеме одного из скверов.

На сессии городского совета Черкасс депутат Александр Радуцкий подарил городскому голове мешок с камнями.

Это он сделал для того, чтобы привлечь внимание мэра к проблеме сквера на улице Королева, передает "Про все".

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"У нас на Королева уже год существует сквер имени Бондаренко. Он назван именем мэра потому, что именно он дал своему однопартийцу разрешение разрушить фундамент под социальную инфраструктуру. И уже год там ничего не убирается. Именно поэтому я принес камни городскому голове, чтобы тот наконец обратил внимание на происходящее там", - прокомментировал подарок Радуцкий.

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