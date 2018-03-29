Порошенко подарили волшебную палочку (фото)

08:16, 29 марта 2018
Курьёзы
2205 0
Президент получил &quot;магический&quot; подарок / фото facebook.com/petroporoshenko

Они преподнесли ему волшебную палочку. Об этом президент Украины написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеРосСМИ назвали Порошенко "президентом России"

"Сегодня получил от студентов Украинской академии лидерства необычный подарок. Они на один день открыли в Киеве "Мастерскую волшебных палочек", чтобы показать: даже самые красивые палочки не стоят ничего без активных граждан, которые готовы действовать", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, во время официальной церемонии встречи федерального президента Республики Австрия Александера ван дер Беллена у Администрации президента Украины произошел курьез.

Во время салюта президентам почетного караула шапка одного из военных упала на землю.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #подарок#Петр Порошенко