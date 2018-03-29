Порошенко подарили волшебную палочку (фото)

На палочке для президента написано, что она предназначена "для защиты страны".

Студенты Украинской академии лидерства сделали главе государства Петру Порошенко необычный подарок.

Они преподнесли ему волшебную палочку. Об этом президент Украины написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеРосСМИ назвали Порошенко "президентом России"

"Сегодня получил от студентов Украинской академии лидерства необычный подарок. Они на один день открыли в Киеве "Мастерскую волшебных палочек", чтобы показать: даже самые красивые палочки не стоят ничего без активных граждан, которые готовы действовать", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, во время официальной церемонии встречи федерального президента Республики Австрия Александера ван дер Беллена у Администрации президента Украины произошел курьез.

Во время салюта президентам почетного караула шапка одного из военных упала на землю.