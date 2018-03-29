Порошенко подарили волшебную палочку (фото)
Студенты Украинской академии лидерства сделали главе государства Петру Порошенко необычный подарок.
Они преподнесли ему волшебную палочку. Об этом президент Украины написал на своей странице в Facebook.
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"Сегодня получил от студентов Украинской академии лидерства необычный подарок. Они на один день открыли в Киеве "Мастерскую волшебных палочек", чтобы показать: даже самые красивые палочки не стоят ничего без активных граждан, которые готовы действовать", - говорится в его сообщении.
Как сообщал УНИАН, во время официальной церемонии встречи федерального президента Республики Австрия Александера ван дер Беллена у Администрации президента Украины произошел курьез.
Во время салюта президентам почетного караула шапка одного из военных упала на землю.