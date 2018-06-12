Омбудсмены Украины и России работают над "дорожной картой" освобождения заключенных - Лавров

Глава МИД РФ заявляет, что "нормандская четверка" подтвердила заинтересованность договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявляет, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пытаются составить "дорожную карту" для освобождения удерживаемых лиц.

Как сообщает сайт Министерства иностранных дел РФ, об этом Лавров сказал по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств в «нормандском формате», которые состоялись в Берлине 11 июня.

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"Мы в очередной раз посмотрели на всю ситуацию в сферах безопасности, политических реформ, экономики, гуманитарных проблем", - заявил Лавров.

"Коротко говоря, подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделения внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что тему обмена обсуждали президенты РФ Владимир Путин и Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора в период пребывания российского лидера в Китае.

"По итогам их разговора специальные представители по правам человека находятся в контакте и пытаются составить «дорожную карту» решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц. Безусловно, здесь нужно проводить различие между теми, кто был арестован исключительно за свою профессию, как ваш коллега К.Вышинский, который обвинен в Украине в государственной измене, и теми, кто реально подозревается и обвиняется в противоправных действиях", - заявил Лавров.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы президента Украины, 9 июня Петр Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных в РФ украинцев.

Также сообщалось, что во время разговора с Путиным Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья.

«Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан», - отмечается в сообщении.