Омбудсмены Украины и России работают над "дорожной картой" освобождения заключенных - Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявляет, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пытаются составить "дорожную карту" для освобождения удерживаемых лиц.
Как сообщает сайт Министерства иностранных дел РФ, об этом Лавров сказал по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств в «нормандском формате», которые состоялись в Берлине 11 июня.
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"Мы в очередной раз посмотрели на всю ситуацию в сферах безопасности, политических реформ, экономики, гуманитарных проблем", - заявил Лавров.
"Коротко говоря, подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделения внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц", - подчеркнул дипломат.
Он напомнил, что тему обмена обсуждали президенты РФ Владимир Путин и Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора в период пребывания российского лидера в Китае.
"По итогам их разговора специальные представители по правам человека находятся в контакте и пытаются составить «дорожную карту» решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц. Безусловно, здесь нужно проводить различие между теми, кто был арестован исключительно за свою профессию, как ваш коллега К.Вышинский, который обвинен в Украине в государственной измене, и теми, кто реально подозревается и обвиняется в противоправных действиях", - заявил Лавров.
Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы президента Украины, 9 июня Петр Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных в РФ украинцев.
Также сообщалось, что во время разговора с Путиным Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья.
«Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан», - отмечается в сообщении.