"У него не было ответа": Климкин озвучил вопросы, которые задавал Лаврову на встрече "нормандской четверки"

02:41, 12 июня 2018
Политика
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Павел Климкин / REUTERS

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает, что миротворческие силы Организации Объединенных Наций должны получить реальный мандат по розоружению незаконных вооруженных формирований и поиску скрытого тяжелого оружия на всей территории оккупированного Донбасса.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал на брифинге после встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в Берлине.

Он рассказал о различии позиций Украины и России относительно развертывания миротворческих сил ООН на Донбассе.

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"Первоначальная позиция России на самом деле еще хуже, и она заключается не в географии. Россия говорит, что будущие миротворцы могут сопровождать - я подчеркиваю - только сопровождать наблюдательную миссию ОБСЕ и вдоль линии соприкосновения, и на оккупированной территории, но они не способны делать ничего другого", - подчеркнул Климкин.

"Наша позиция заключается в том, что миротворцы должны прийти сразу на всю оккупированную территорию. Конечно, они не могут сразу разместиться во всех местах с самого начала. Это будет двухэтапный подход", - заявил Климкин.

"Но они должны получить реальный мандат, мандат влияния, мандат по розоружению, мандат по контролю совместному с ОБСЕ над отводом тяжелого оружия, над поиском тяжелого оружия, которое скрыто", - подчеркнул глава МИД.

"Я сегодня спросил господина Лаврова: а почему вы не хотите открывать пункт пересечения возле Золотого? Мы знаем почему, так как там находятся российские войска с другой стороны и скрытая военная техника", - подчеркнул глава МИД Украины.

В этой связи Климкин снова обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову: "А если будут миротворцы - они смогут вместе со Специальной мониторинговой миссией попасть туда? У него не было ответа, поэтому это должна быть реальная миссия, с реальным мандатом, которая влияет на ситуацию".

"Просто ходить вместе с СММ вдоль тех путей, которые уже доступны для СММ, нет никакого смысла", - подчеркнул Климкин.

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Теги: #Донбасс#Украина#Россия