"У него не было ответа": Климкин озвучил вопросы, которые задавал Лаврову на встрече "нормандской четверки"

Как заявляет Климкин, полномочия миротворцев не должны ограничиваться только контролем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает, что миротворческие силы Организации Объединенных Наций должны получить реальный мандат по розоружению незаконных вооруженных формирований и поиску скрытого тяжелого оружия на всей территории оккупированного Донбасса.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал на брифинге после встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в Берлине.

Он рассказал о различии позиций Украины и России относительно развертывания миротворческих сил ООН на Донбассе.

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"Первоначальная позиция России на самом деле еще хуже, и она заключается не в географии. Россия говорит, что будущие миротворцы могут сопровождать - я подчеркиваю - только сопровождать наблюдательную миссию ОБСЕ и вдоль линии соприкосновения, и на оккупированной территории, но они не способны делать ничего другого", - подчеркнул Климкин.

"Наша позиция заключается в том, что миротворцы должны прийти сразу на всю оккупированную территорию. Конечно, они не могут сразу разместиться во всех местах с самого начала. Это будет двухэтапный подход", - заявил Климкин.

"Но они должны получить реальный мандат, мандат влияния, мандат по розоружению, мандат по контролю совместному с ОБСЕ над отводом тяжелого оружия, над поиском тяжелого оружия, которое скрыто", - подчеркнул глава МИД.

"Я сегодня спросил господина Лаврова: а почему вы не хотите открывать пункт пересечения возле Золотого? Мы знаем почему, так как там находятся российские войска с другой стороны и скрытая военная техника", - подчеркнул глава МИД Украины.

В этой связи Климкин снова обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову: "А если будут миротворцы - они смогут вместе со Специальной мониторинговой миссией попасть туда? У него не было ответа, поэтому это должна быть реальная миссия, с реальным мандатом, которая влияет на ситуацию".

"Просто ходить вместе с СММ вдоль тех путей, которые уже доступны для СММ, нет никакого смысла", - подчеркнул Климкин.