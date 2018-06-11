Порошенко признался, какая у него мечта

Президент отметил необходимость интеграции в НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве. «Ключевое, о чем я мечтаю, - две вещи. Я хочу, чтобы к 2030 году Украина была членом Европейского Союза», - сказал Порошенко.

Также президент отметил необходимость интеграции в НАТО.

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«Я хочу, чтобы Украина до 2030 года была членом Североатлантического союза. После того, как Россия, когда она совершила незаконную аннексию Крыма, извратив Будапештский меморандум, Большой договор о дружбе и сотрудничестве, международное право, разрушив всю мировую глобальную систему безопасности, которая основана на Совете безопасности ООН, и когда одна из стран - постоянных членов Совета безопасности становится агрессором и применяет право вето, как они это сделали при создании трибунала по самолету МН17, единственным эффективным механизмом осталось НАТО», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подтвердил сохранение принципа открытых дверей относительно перспектив присоединения Украины к Альянсу.