Генсек НАТО подтвердил сохранение принципа открытых дверей для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что принцип открытых дверей является актуальным для Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подтвердил сохранение принципа открытых дверей относительно перспектив присоединения Украины к Альянсу.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом Столтенберг сообщил во время сегодняшней встречи в штаб-квартире НАТО с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

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"Принцип открытых дверей - один из основных принципов НАТО – актуален как для Украины, так и для других стран. Считаю историческим событием, что в новом здании штаб-квартиры Альянса я первым министром из стран-партнеров принимаю главу оборонного ведомства Украины Степана Полторака", - сказал генсек Альянса.

"Мы будем оставаться преданными политической поддержке Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность, и будем осуждать агрессию РФ против Украины. Мы хотим, чтобы Минские договоренности выполнялись, и не гибли украинские военные", - подчеркнул Столтенберг.