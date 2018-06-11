Газета The Times опубликовала карту с "российским" Крымом (фото)

11:02, 11 июня 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании в Twitter.

"Посольство обращает внимание The Times на тот факт, что неприемлемо отмечать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией в Украины в 2014 году. Мы требуем изменить карту. Крым – это Украина", – говорится в сообщении.

По данным посольства, карта России с Крымом появилась в номере, в котором были напечатаны локации чемпионата мира по футболу.

В газете никаких комментариев относительно данной ситуации пока не давали.

Как сообщал УНИАН, ранее американская ежедневная газета The New York Times опубликовала карту, на которой оккупированный Крым обозначен тем же цветом, что и территория России и подписан как "спорная территория" (disputed).

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Теги: #Крым#оккупация