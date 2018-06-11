Газета The Times опубликовала карту с "российским" Крымом (фото)

Карта России с Крымом появилась в номере, в котором были напечатаны локации чемпионата мира по футболу.

Британское издание The Times опубликовало карту России с оккупированным Крымом.

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании в Twitter.

"Посольство обращает внимание The Times на тот факт, что неприемлемо отмечать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией в Украины в 2014 году. Мы требуем изменить карту. Крым – это Украина", – говорится в сообщении.

The Embassy draws the attention of @thetimes to the fact that it is unacceptable to mark on its maps Crimea, which was illegally annexed from Ukraine in 2014, as part of Russia. We demand to change the map #CrimeaIsUkrainepic.twitter.com/K5Z70EIXSL — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 9 июня 2018 г.

По данным посольства, карта России с Крымом появилась в номере, в котором были напечатаны локации чемпионата мира по футболу.

В газете никаких комментариев относительно данной ситуации пока не давали.

Как сообщал УНИАН, ранее американская ежедневная газета The New York Times опубликовала карту, на которой оккупированный Крым обозначен тем же цветом, что и территория России и подписан как "спорная территория" (disputed).