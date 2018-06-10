Путин: говорить об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией «пока преждевременно»

Он подчеркнул, что, во время разговора с Порошенко, обсуждали вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что говорить об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией «пока преждевременно», «чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам по завершении работы саммита Шанхайской организации сотрудничества.

В частности, он заметил, что инициатива провести телефонный разговор между главами Украины и РФ исходила от украинской стороны.

«Думаю, в этом уже проявляется заинтересованность в урегулировании. Во всяком случае, я на это очень надеюсь», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что президенты обсуждали вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон, в том числе судьбу российского журналиста Кирилла Вышинского.

«Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался прежде всего для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать», - сказал Путин.

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Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы президента Украины, 9 июня Петр Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных в РФ украинцев.

Также сообщалось, что во время разговора с Путиным Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья.

«Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан», - отмечается в сообщении.

На сегодняшний день голодают четверо украинцев, незаконно осужденных российскими судами: Владимир Балух, Олег Сенцов, Александр Шумков и Станислав Клых.