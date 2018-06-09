Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских политзаключенных в России, оккупированном Крыму и на Донбассе

Президент поставил задачу Министерству иностранных дел содействовать уполномоченному в ее работе на территории РФ.

Президент Украины Петр Порошенко поручил уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированных Крыму и Донбассе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, также во время встречи с омбудсменом глава государства сообщил Денисовой о результатах вчерашней встречи с семьями украинских узников Кремля.

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Президент поставил задачу Министерству иностранных дел способствовать уполномоченному в ее работе на территории РФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время телефонного разговора Порошенко и президент РФ Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России Денисова и Татьяна Москалькова посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.