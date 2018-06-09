В Украине российский омбудсмен посетит четверых обвиняемых в госизмене: среди них Вышинский и военные

Татьяна Москалькова назвала фамилии тех, кого собирается посетить в Украине, но подчеркнула, что список пока не полный.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова планирует посетить в Украине четверых обвиняемых в госизмене.

Об этом сообщает РБК. По ее словам, она посетит руководителя «РИА Новости—Украина» Кирилла Вышинского, бывших военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова и активистку общественной организации «Волонтеры Победы» Елену Одновол. Все они обвиняются в госизмене.

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При этом Москалькова отметила, что список пока не полный.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин по телефону обсудили вопрос обмена удерживаемых лиц. В ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова посетят заключенных в РФ и Украине.