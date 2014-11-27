Боевики "ЛНР" похитили 85 автомобилей СБУ

Как сообщила в сети Facebook начальник пресс-службы главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай, 26 ноября в Старобельский районный отдел милиции по почте поступило сообщение из управления СБУ относительно незаконного завладения вооруженными лицами так называемой «Луганской народной республики» 85 автомобилями на территории Луганской области, которые находились на учете в УСБУ в области.

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Данный факт зарегистрирован.

Кроме того, 26 ноября сотрудники УСБУ совместно с работниками Лисичанского горотдела милиции в гараже в квартале Молодежный Лисичанска обнаружили и изъяли: 87 патронов калибра 7,62 мм; 22 немецкие патроны калибра 7,92 мм; 2 патрона калибра 5,45 мм; 20 холостых патронов, калибра 5,45мм и 1 минометную мину. Данный факт зарегистрирован, проводится дальнейшая проверка.