В Раде начались первые споры по поводу коалиции

Об этом в Twitter написал народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко.

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"Первый спор - Яценюк требует, что в коалицию входят только те, кто подал кандидатуры министров. Самопомощь против. Я тоже так считаю", - написал он.

Первый спор - Яценюк требует, что в коалицию входят только те, кто подал кандидатуры министров. Самопомич против. Я тоже так считаю. — Leshchenko (@Leshchenkos) November 27, 2014

В то же время Лещенко добавил: «Яценюк: европрактика - это когда все члены коалиции подают министров. Это не так - в Голландии партия Вильдерса не имеет министров».

Яценюк: европрактика - это когда все члены коалиции подают министров. Это не так - в Голландии партия Вильдерса не имеет министров — Leshchenko (@Leshchenkos) November 27, 2014

Ранее собрание коалиции, которое происходит в сессионном зале парламента, поддержало кандидатуру Арсения Яценюка на должность премьер-министра Украины, а кандидатуру Владимира Гройсмана - на должность председателя Верховной Рады.