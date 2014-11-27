В Раде начались первые споры по поводу коалиции

13:58, 27 ноября 2014
Политика
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В Верховной Раде 8-го созыва народные депутаты спорят относительно коалиции.

УНІАН

Об этом в Twitter написал народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко.

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"Первый спор - Яценюк требует, что в коалицию входят только те, кто подал кандидатуры министров. Самопомощь против. Я тоже так считаю", - написал он.

В то же время Лещенко добавил: «Яценюк: европрактика - это когда все члены коалиции подают министров. Это не так - в Голландии партия Вильдерса не имеет министров».

Ранее собрание коалиции, которое происходит в сессионном зале парламента, поддержало кандидатуру Арсения Яценюка на должность премьер-министра Украины, а кандидатуру Владимира Гройсмана - на должность председателя Верховной Рады.

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