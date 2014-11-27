Собрание коалиции поддержало кандидатуру Яценюка на пост премьера, а Гройсмана – на пост спикера
13:16, 27 ноября 2014Политика
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Собрание коалиции, которое происходит в сессионном зале парламента, поддержало кандидатуру Арсения Яценюка на должность премьер-министра Украины, а кандидатуру Владимира Гройсмана - на должность председателя Верховной Рады.
Собрание единогласно поддержало кандидатуру Гройсмана / АПУ
Как передает корреспондент УНИАН, в президиуме собрания присутствовали 5 лидеров фракций парламента.
За поддержку кандидатуры Яценюка проголосовали все народные депутаты, кроме одного, который был против, и одного, который воздержался (воздержался депутат от фракции “Блок Петра Порошенко” Сергей Каплин).
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В то же время собрание единогласно поддержало кандидатуру Гройсмана на должность председателя ВР.
Гройсман отметил, что голосует за свою кандидатуру, поскольку готов работать на этой должности и нести ответственность.
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