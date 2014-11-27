В Одессе начались судебные слушания о трагических событиях 2 мая

В Одессе начались судебные слушания о массовых беспорядках 2 мая, приведших к гибели 48 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание проходит в Приморском районном суде, материалы производства рассматривает коллегия судей под председательством Анатолия Деруса.

Заседание началось с опозданием, в зале заседаний собралось очень много людей, часть пришедших стоит, так как не хватает мест.

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На скамье подсудимых – около 20 пророссийских активистов, включая 2 граждан Российской Федерации, задержанных правоохранительными органами в мае. В настоящее время фигуранты судебного рассмотрения - представители пророссийской организаций: «Народная дружина», «Одесская дружина», «Православное казачество» и т. д., которые участвовали в беспорядках в центре города. Материалы по евромайдановцам, задержанным по подозрению в участии массовых беспорядках, выделены в отдельное производство. Аналогично – все материалы по событиям, имевшим место на Куликовом поле и в одесском Доме профсоюзов.

Часть из присутствующих фигурантов прибыла в суд самостоятельно, так как находится под домашним арестом. Сторонники подсудимых периодически выкрикивают: «Молодцы!».

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Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Несколько активистов были сразу застрелены в центре города. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов начался пожар, во время которого также погибли люди. Всего за медицинской помощью обратились свыше 200 пострадавших, погибло 48 человек.