В Одессе начались судебные слушания о трагических событиях 2 мая

13:41, 27 ноября 2014
Политика
0 0

На скамье подсудимых – около 20 пророссийских активистов, включая 2 граждан Российской Федерации, задержанных правоохранительными органами в мае.

REUTERS

В Одессе начались судебные слушания о массовых беспорядках 2 мая, приведших к гибели 48 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание проходит в Приморском районном суде, материалы производства рассматривает коллегия судей под председательством Анатолия Деруса.

Заседание началось с опозданием, в зале заседаний собралось очень много людей, часть пришедших стоит, так как не хватает мест.

Читайте такжеВ Одессе будут судить экс-милиционеров, которые освободили подозреваемых в беспорядках 2 мая

На скамье подсудимых – около 20 пророссийских активистов, включая 2 граждан Российской Федерации, задержанных правоохранительными органами в мае. В настоящее время фигуранты судебного рассмотрения - представители пророссийской организаций: «Народная дружина», «Одесская дружина», «Православное казачество» и т. д., которые участвовали в беспорядках в центре города. Материалы по евромайдановцам, задержанным по подозрению в участии массовых беспорядках, выделены в отдельное производство. Аналогично – все материалы по событиям, имевшим место на Куликовом поле и в одесском Доме профсоюзов.

Часть из присутствующих фигурантов прибыла в суд самостоятельно, так как находится под домашним арестом. Сторонники подсудимых периодически выкрикивают: «Молодцы!».

Читайте такжеАваков надеется, что суд до конца года вынесет решение по беспорядкам в Одессе 2 мая

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Несколько активистов были сразу застрелены в центре города. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов начался пожар, во время которого также погибли люди. Всего за медицинской помощью обратились свыше 200 пострадавших, погибло 48 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter