Обнародован отчет о трагедии в Одессе: надо привлечь экспертов, допросить Парубия и милиционеров

Об этом говорится в соответствующем постановлении №5041, текст которого размещен на сайте Рады, сообщает Украинская правда.

ВСК напомнила, что в результате трагических событий в Одессе 2 мая погибли 48 человек.

Комиссия направила письма в МВД с просьбой рассмотреть возможность привлечения европейских экспертов с целью проведения независимой и непредвзятой экспертизы тел погибших и оснований их гибели в Одессе 2 мая.

Также ВСК просит премьер-министра Украины обратиться от имени Правительства к Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну по содействию привлечению соответствующих европейских экспертов.

В свою очередь, МВД обратилось с соответствующими письмами к посольствам Израиля, а также в США, Англии и Германии относительно предоставления специалистов для участия в проведении токсикологических и судебно-медицинских исследований причин гибели людей в помещении Дома профсоюзов.

Читайте такжеВ Одессе на Куликовом поле нашли тайник с "коктейлями Молотова"Кроме того в ВСК утверждают, что общественность Одессы во время встречи с членами комиссии акцентировала внимание на приезде накануне майских праздников в Одессу бывшего Секретаря СНБО Андрея Парубия, а также приезда после трагических событий, 3 мая заместителя Министра внутренних дел-руководителя аппарата Чеботаря С.И., создании оперативного штаба по стабилизации оперативной обстановки на территории Одессы и области и взятия на себя его руководства.

Как известно, 29 апреля в Одессе под председательством Парубия состоялось заседание оперативного штаба по обеспечению согласованных мер оперативного реагирования на вызовы и угрозы национальной безопасности Украины

"По мнению членов Временной следственной комиссии, указанные лица могли бы прояснить ситуацию относительно событий, которые происходили со 2 по 4 мая 2014 года в г. Одессе", - говорится в отчете.

Читайте такжеМатериалы по беспорядкам 2 мая в Одессе направят в суд до октябряВместе с тем, согласно единогласного решения, Временная следственная комиссия неоднократно приглашала на свои заседания Парубия, главу СБУ Валентина Наливайченко и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с целью предоставления объяснений по существу затронутых вопросов. Однако, указанные лица не являлись на заседания Комиссии по причинам, которые они не сообщали

Кроме того, как говорится в отчете, во время указанных событий, сотрудники милиции не приняли должных мер реагирования для задержания лиц, которые принимали участие в столкновениях с использованием запрещенных средств, вооруженных огнестрельным оружием, а в большинстве случаев вообще не вмешивались в события, что происходили на центральных улицах города.

Читайте такжеСледователь: Беспорядки в Одессе планировались задолго до трагедии 2 маяКроме того, ВСК обратила внимание, что у некоторых работников милиции щитки на руках были перемотаны красным скотчем, аналогичным тому, что используют для идентификации активисты антимайдановской "Одесской дружины".

"На это работники милиции сообщили, что когда они стоят в сцепке, то для защиты рук надевают щитки. Указанные щитки часто сползают, что приводит к травмированию рук, поэтому для фиксирования, щитки обматывали скотчем, того цвета, который был в наличии", - сказано в отчете.