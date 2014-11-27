Ляшко возглавит фракцию Радикальной партии в ВР

11:31, 27 ноября 2014
Политика
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Фракцию Радикальной партии в Верховной Раде Украины возглавит Олег Ляшко.

УНИАН

Об этом в комментарии УНИАН сказал народный депутат Украины, представитель РПЛ Денис Силантьев.

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Как сообщал УНИАН, в заседании новоизбранной Верховной Рады объявлен перерыв до 12.00 для решения организационных вопросов, связанных, в частности, необходимость получения народными депутатами карточек для голосования.

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