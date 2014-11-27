Ляшко возглавит фракцию Радикальной партии в ВР

Об этом в комментарии УНИАН сказал народный депутат Украины, представитель РПЛ Денис Силантьев.

Читайте такжеЗавтра в Раде сформируют руководство и создадут коалицию - Гройсман

Как сообщал УНИАН, в заседании новоизбранной Верховной Рады объявлен перерыв до 12.00 для решения организационных вопросов, связанных, в частности, необходимость получения народными депутатами карточек для голосования.