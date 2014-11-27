В Раде объявлен перерыв до 12:00

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Турчинов отметил, что после подписания текста присяги депутаты должны сдать его работникам аппарата ВР.

Читайте такжеВозле здания парламента собралось несколько сотен сотрудников правоохранительных органов“После этого вы сможете получить карточки для голосования и зарегистрироваться для участия в первом пленарном заседании ВРУ VIII созыва”, - сказал Турчинов.