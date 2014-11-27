Депутаты изберут заместителей председателя ВР 2 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил народный депутат от «Батькивщины» Сергей Соболев.

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Он выразил надежду, что сегодня на заседании будет избран председатель Верховной Рады и назначен премьер-министра Украины.

Говоря об избрании заместителей председателя ВР, Соболев отметил: "Я думаю, до вторника есть достаточно времени для того, чтобы это сделать, поскольку практически все фракции связали этот вопрос в единое целое - руководство парламента, руководство комитетов и правительство".

Он выразил надежду, что это позволит "принять достаточно быстро все решения до вторника или во вторник".