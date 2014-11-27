Началась первая сессия новоизбранной Рады. Онлайн-трансляция

Спикер парламента Александр Турчинов объявил о прекращении полномочий Верховной Рады прошлого созыва и торжественно открыл первую сессию Рады VIII созыва. В сессионном зале зарегистрировались 389 народних депутатов.

Напомним, после присяги народные депутаты определились с председателями фракций своих партий.

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Сегодня президент Петр Порошенко должен внести на рассмотрение парламентариев кандидатуру нового премьер-министра. Прогнозируемо им снова должен стать Арсений Яценюк.

Тем временем под стенами Рады сегодня ожидают возможные провокации и драки - ранее активисты обещали не пустить в парламент переизбранных депутатов, которые голосовали за диктаторские "законы 16 января".