Путин собирается спасать российскую демографию за счет беженцев с оккупированного Донбасса

По словам Путина, в России число женщин детородного возраста до 2032 года сократится более чем на 25%, и это ударит по экономике.

Президент России Владимир Путин после жалоб беженцев с оккупированного Донбасса пообещал упростить получение гражданства РФ для решения демографических проблем страны.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал во время общения с россиянами в ходе «прямой линии». К российскому президенту обратились с просьбой упростить обретение российского гражданства беженцами из оккупированного Донбасса, поскольку без этого они не могут устроиться на работу и легально находиться на территории России более 90 суток.

По словам Путина, ему "неудобно слушать проблемы конкретных людей" из оккупированного Донбасса, в которых существуют проблемы с трудоустройством в России.

"Я уже давал поручение миграционной службе обратить на это внимание, сделать соответствующие предложения, отрегулировать эти вопросы в действующем законе", - сказал Путин.

По его словам, в РФ есть законопроекты по этому поводу, но они до сих пор не реализованы.

"Проблема имеет более широкий характер. Я глубоко убежден в том, что мы вообще должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства. Это имеет и гуманитарное измерение, это имеет и экономическое измерение в связи со сложной демографической ситуацией в России", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в РФ эта проблема становится не только медицинской, но приобретает "ярко выраженный экономический характер".

"У нас количество женщин детородного возраста до 2032 года сократится более чем на 25%. Это становится ограничителем экономического роста", - заявил Путин.

Президент РФ также заявил, что Россия и Украина «имеют общее будущее», несмотря на нынешние проблемы между двумя странами.