Путин заявил, что у украинцев и россиян общее будущее
15:33, 07 июня 2018Политика
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Путин заявил, что "всегда относился к Украине как к братской стране".
Владимир Путин / REUTERS
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Украина имеют общее будущее, несмотря на нынешние проблемы между двумя странами.
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Об этом он сказал в ходе сегодняшней прямой линии, передает агентство "РИА Новости".
"Мы долго говорили о ситуации в "ДНР" и "ЛНР", о ситуации в Донбассе в целом... Я, вы знаете, всегда относился к Украине как к братской стране, и считаю украинцев и русских практически одним народом, у нас общее прошлое. И уверен, несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня есть и общее будущее", — заявил российский президент.
Как сообщал УНИАН, Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.
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