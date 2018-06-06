В его глазах появился странный блеск: режиссер Куров рассказал о состоянии Сенцова в колонии (видео)

Олег Сенцов узнал, что в эти выходные люди по всему миру выходили на акции в его поддержку.

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов с каждым днем своего голодания заметно слабеет, его состояние вызывает беспокойство.

Об этом ТСН рассказал российский режиссер-документалист Аскольд Куров, который на днях виделся с Сенцовым в российской колонии, а сегодня прибыл в Киев.

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Отмечается, что режиссер прибыл в Украину из Лабытнанги – города у полярного круга, где сейчас держат Сенцова. Куров был готов к тому, что ему не позволят увидеться с украинцем, однако их встреча все же состоялась.

С Сенцовым Куров говорил 45 минут. Разговаривали об искусстве кино. Вместе с тем Аскольд рассказал Олегу, как в эти выходные по всему миру люди выходили на акции в его поддержку.

«Для него все это было новостью, и он жадно все это слушал, и было видно, как много это для него значит. И передавал всем огромный привет, огромное спасибо», – отметил режиссер.

По словам Курова, состояние Сенцова вызывает беспокойство.

«Странный появился [у Сенцова] какой-то блеск в глазах, и немного замутненный взгляд. Ну конечно, это от голода», – указал он.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам заключения.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных Кремля.

Адвокат Ольга Динзе, которая представляла интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России, сегодня заявила о том, что украинец готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления.