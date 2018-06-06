СБУ подтвердила подлинность "расстрельного списка" из 47 журналистов - СМИ

СБУ возбудила уголовное дело после публикации "расстрельного списка" по статье о разглашении данных следствия.

Пресс-центр Службы безопасности Украины подтвердил журналистам, что в опубликованном СМИ "расстрельном списке" журналистов и блогеров указаны те же фамилии, что и в списке, изъятом в ходе спецоперации СБУ.

Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си". 5 июня издание "Страна. ua" опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за публикации этого списка. Ведомство проводит соответствующие следственные действия.

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Украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, который живет в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

В организации покушения подозревается Борис Герман - исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер» - единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине.

31 мая Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.