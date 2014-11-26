Боевики за день более 20 раз атаковали позиции украинских военных – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«За день, который прошел, террористы сделали 24 провокационные попытки атак на укрепленные позиции сил АТО на 5 стратегических направлениях», - говорится в сообщении.

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«В зону поражения вражеской артиллерии на Луганском и Первомайском направлении попали населенные пункты Попасная, Золотое, Горное, Станица Луганская, Крымское, Счастье. На Донетчине и вблизи Дебальцево - населенные пункты Авдеевка, Веселое, Новокалиново, Новомихайловка, Пески, Опытное, Красногоровка, Полтавское, Шумы, Малоорловка, Орлово-Ивановка, Никишино. В направлении Гранитное - боевики своими действиями подвергли опасности жителей Богдановки и Гранитное», - отмечает штаб АТО.