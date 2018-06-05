Тимошенко: руководство Минздрава и НАБУ должно отчитаться в Раде по ситуации с "уничтожением" украинцев

Тимошенко раскритиковала работу антикоррупционных органов, ведь они до сих пор не отреагировали на информацию, изложенную в двух отчетах Счетной палаты Украины, относительно ситуации с закупкой лекарств Минздравом за государственный счет для нужд украинцев.

Юлия Тимошенко требует немедленного отчета в парламенте руководства Министерства здравоохранения Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины относительно ситуации с "уничтожением" системы здравоохранения.

Об этом лидер «Батькивщины» заявила во время своего выступления с трибуны Верховной Рады.

«Я требую, чтобы в парламенте были заслушаны отчеты.а. министра здравоохранения и руководства НАБУ относительно ситуации с уничтожением здоровья и жизни людей в Украине», – подчеркнула политик.

Так, она раскритиковала работу антикоррупционных органов, ведь они до сих пор не отреагировали на информацию, изложенную в двух отчетах Счетной палаты Украины, по позорной ситуации с закупкой лекарств Минздравом за государственный счет для нужд украинцев.

«В одном отчете говорится о том, что мы, как страна, переплачиваем за государственные лекарства в полном объеме. Например, 5-6 млрд грн., а потом 20 месяцев лекарства не поставляются. Вдумайтесь: сегодня заплатили за лекарства – и почти два года не имеем ни одной таблетки! Скажите, кто это придумал? Почему не отреагировали на отчет Счетной палаты, когда на 400 млн грн закупили лекарства для онкобольных людей, а потом их просто уничтожили, потому что истек срок годности! Никакой реакции ни одного антикоррупционного органа!» – отметила Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» возмущена тем, что со стороны государства снят контроль за качеством лекарств, которые закупаются за государственный счет.

Она уверена, что антикоррупционные структуры должны на это реагировать.

Председатель партии также подчеркнула во время выступления, что «Батькивщина» будет голосовать за закон о создании в Украине Антикоррупционного суда так же единодушно, как поддерживала создание НАБУ, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и других антикоррупционных структур.