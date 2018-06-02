Список "возможных жертв": группу украинских журналистов вызвали в СБУ в связи с делом Бабченко

Во время встречи подписал документ о неразглашении информации.

Помимо телеведущих Матвея Ганапольского и Евгения Киселева на встречу в Службу безопасности Украины была приглашена еще группа представителей СМИ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Алексей Братущак.

По его словам, из представителей СМИ были Осман Пашаев, Сергей Иванов, главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая, замгендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, политический обозреватель Виталий Портников.

В комментарии "Громадському" Пашаев сообщил, что во время встречи подписал документ о неразглашении информации.

Журналист добавил, что списка из 47 человек он не видел, однако ему показалось, что на встрече людей было меньше.

1 июня генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что благодаря имитации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко следствие получило список известных украинских и бывших российских журналистов, которых также планировали убить. В списке 47 человек.