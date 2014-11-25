СМИ обнародовали места дислокации российских войск на Донбассе и в Крыму

В распоряжении Цензор.НЕТ оказались данные о численности воинских подразделений РФ в Ростовской области и оккупированном Крыму, количестве российской военной техники на Донбассе и о местонахождении разведцентров ГРУ, работающих против Украины.

"Указаны точные номера частей, которые в настоящее время входят в состав группировки войск вторжения. Это - та информация, которая подтверждается разведкой и аналитиками", - отмечает издание.

Согласно докладу разведки, на Донбассе находится не менее 35 российских зенитных комплексов.

"Указаны точные номера частей, которые в настоящее время входят в состав группировки войск вторжения. Это - та информация, которая подтверждается разведкой и аналитиками", - отмечает издание.

Согласно докладу разведки, на Донбассе находится не менее 35 российских зенитных комплексов.

В Крыму сформирована группировка войск, которая в любой момент может напасть на Украину.

Российские войска в Ростовской области.

Деятельность российских спецслужб против Украины.

Отмечается, что против Украины работает 10 разведцентров ГРУ РФ, а в войне на Донбассе задействовано 8 подразделений ФСБ.

Разведцентры ГРУ, которые работают против Украины:

Московский разведывательный центр (воинская часть 46188 ) - расположен в Москве (микрорайон Сокольники, ул. Матросская Тишина 10/27) на территории воинской части 25969;

2-е оперативное подразделение Московского разведывательного центра (воинская часть 46188-II) - расположено в Курске (ул. Блинова, 23) на территории Курского научно-исследовательского института Минобороны России. Оперативная миссия подразделения - разведка в северных областях Украины;

3-е оперативное подразделение Московского разведывательного центра (воинская часть 46188-ІІІ) - расположено в Воронеже (ул. Матросова, 4) на территории базы подготовки Воронежского авиационного университета. Оперативная миссия подразделения - разведка в центральных областях Украины;

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4-е оперативное подразделение Московского разведывательного центра (воинская часть 46188- IV) - расположено в военгородке №29 в городе Тверь (ул. Бобкова, 29) на территории воинской части 53956 79-ой гвардейской артиллерийской бригады. Подразделение использует для прикрытия помещения местной инспекции воинских перевозок;

78-й Разведывательный центр (воинская часть 35555) - окраины Ростова-на-Дону (ул. Садовая, 22) на территории военной базы №4 под прикрытием 175-ой контрольной бригады (воинская часть 01957) Южного Военного округа;

1-я Отдельная опергруппа 78-го Разведцентра - до марта 2014 года на территории АРК, под прикрытием российских военных баз в Крыму;

2-я Отдельная опергруппа 78-го Разведцентра - расквартирована в Сочи под прикрытием комендатуры местной военной базы (ул. Северная, 14);

3-я Отдельная опергруппа 78-го Разведцентра - на территории 7-й военной базы Минобороны России в Абхазии, также под прикрытием базы ВВС 686 (воинская часть 36660), аэродром Бабушара;

Краснодарский разведцентр (воинская часть 62986) - на территории бывшей Краснодарской военной академии, территории Краснодарской военной базы №3 (ул. Северная, 267), под прикрытием "10-го издательства МО России";

Отдельная опергруппа Краснодарского разведцентра - на территории российской военной базы Ханкала в Чечне, под прикрытием штаб-квартиры 18-й ОМБ 58-й Армии; - Отдельная опергруппа Краснодарского разведцентра - на территории 4-й российской военной базы в Южной Осетии.

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Части ФСБ, которые принимают участие в боевых действиях против Украины:

Региональные администрации ФСБ и военная контрразвведка в регионах, смежных с территорией Украины;

Оперативно-розыскные части Пограничной Службы (Ростовская, Белгородская, Курская и Брянская области);

Части военной контрразведки в российском корпусе Приднестровья;

Отдельные части ФСБ для защиты ЧФ РФ;

Спецподразделения "Альфа" и "Вымпел";

Скрытые структуры ФСБ;

Разведывательная работа против Украины выполняется Службой Операций и Связи ФСБ (5-я служба);

Контрразведывательная работа против Украины выполняется службой контрразведки Операционного Отдела 1-й службы ФСБ.

В докладе отмечается также роль Службы внешней разведки: "Значительные усилия российской СВР сконцентрированы на пророссийских гуманитарных организациях для поддержки российского международного влияния на Украину и "защиты интересов "русскоязычного населения в Украине".

Так, с целью осуществления операций психологической войны СВР использует подконтрольные новостные агентства, телеканалы, интернет-ресурсы, а также периодические издания.

Упоминается также агрессивная разведка средствами аналитических структур прикрытия, "чьи члены создают сети т.н. "конфидантов" среди местных журналистов, политологов и экспертов, которые получают плату за скрытую подготовку информационных материалов по ситуации в Украине с акцентом на темах, определяемых российской стороной".

Российская СВР также постоянно направляет разведывательные силы в отношении религиозной сферы. Они планируют использование религиозного фактора для удержания Украины в сфере своего влияния.

"Направленная консолидация пророссийских социально-политических союзов осуществляется посредством финансирования через программу поддержки российской диаспоры", - сказано в докладе.