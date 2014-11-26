Правительство Яценюка слагает полномочия

«В соответствии с Конституцией Украины, Кабинет министров Украины слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой. Завтра ожидается первое заседание нового состава украинского парламента, поэтому сегодня проходит последнее заседание действующего украинского правительства, которое имеет соответствующие конституционные полномочия», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, завтра, 27 ноября, должно состояться первое заседание Верховной Рады Украины 8-го созыва, на котором должна быть создана парламентская коалиция и внесена кандидатура нового премьер-министра от “Народного фронта”. Об этом сообщил председатель подготовительной депутатской группы по подготовке первой сессии новоизбранной Верховной Рады Владимир Гройсман.

Он отметил, что нужно именно завтра “принять все необходимые решения для того, чтобы народ Украины понял, что с 27 числа начинается работа новой Верховной Рады, в которой будет именно завтра создана коалиция политических партий, на рассмотрение которой будет внесена кандидатура нового премьер-министра Украины от “Народного фронта”, как это было сказано ранее, и с завтрашнего дня мы должны начать новую страницу в развитии Украины”.

Как известно, после парламентских выборов, которые состоялись 26 октября, президент Украины Петр Порошенко во время заседания «Блока Петра Порошенко» предложил поддержать кандидатуру нынешнего главы правительства Яценюка на должность будущего премьер-министра Украины.