Минский протокол все еще может принести мир в Украину - Яценюк

Минский протокол все еще может принести мир в Украину, считает премьер-министр Арсений Яценюк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства.

"Россия обязана выполнять то, что подписала и пообещала всему миру. Минский протокол, 12 пунктов, это тот план, который все еще может принести мир в Украину и остановить российскую военную агрессию", - сказал он.

Яценюк также подчеркнул, что Украина сделала все, чтобы достичь мира, однако Россией не было сделано ни шага для деэскалации конфликта.

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"Россия не хочет мира. Если бы Путин хотел мира, то Минский протокол был бы не на бумаге, а на деле", - сказал глава правительства Украины.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В Минске 20 сентября по итогам встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум, состоящий из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.

Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль всей российско-украинской границы должна работать наблюдательная миссия ОБСЕ.

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Первая договоренность о прекращении огня была достигнута 5 сентября также в Минске.

Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.

По состоянию на 18 ноября российско-террористические войска более 3 тысяч раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции.