В новой Раде будет работать на два комитета меньше, чем в парламенте прошлого созыва

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил представитель партии «Оппозиционный блок» Сергей Левочкин.

Он отметил, что в настоящее время группа продолжает работать, но уже согласовала важнейшие вопросы. В частности, было договорено о повестке дня работы ВР и количестве комитетов.

“Их будет 27”, - сказал он.

Левочкин также добавил, что «Оппозиционный блок» настаивал на создании комитета по комплексному решению проблем Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. В то же время, это предложение, по его словам, не нашло поддержки у представителей коалиции.

“Комитет по вопросам Донбасса и Крыма в этом созыве парламента не будет”, - сказал он.

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Кроме того, Левочкин отметил, рабочая группа согласовала места, на которых будут сидеть депутаты в сессионном зале.

По его словам, на сегодня “почти все конфликтные вопросы, которые существовали в рамках работы нашей подготовительной группы, сняты”.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября председатель подготовительной группы Владимир Гройсман сообщил, что группа предварительно приняла за основу решение о том, что в Верховной Раде восьмого созыва будет 25 комитетов.

В парламенте седьмого созыва было 29 профильных комитетов и Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.