Правительство обсуждает последние резонансные события в Украине на срочном совещании - Кириленко

Перед тем как отбыть на совещание КМУ, вице-премьер Кириленко поссорился с представителями "Оппоблока".

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявляет, что в правительстве проходит срочное совещание относительно последних событий в стране.

Читайте такжеСписок "возможных жертв": группу украинских журналистов вызвавшим в СБУ в связи с делом Бабченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

После выступления он попросил разрешения покинуть заседание Согласительного совета, поскольку должен "отбыть на срочное совещание КМУ, которое началась в 12.00, где будут обсуждаться, в том числе, и все последние резонансные события; нужно обсудить и принять необходимые решения".

Также возник у Кириленко спор с представителями фракции "Оппозиционный блок", которые во время его выступления пытались вставить реплики о несостоятельности работы правительства. Кириленко обратился к этим депутатам, отметив: "Я прошу несдержанных представителей "Оппозиционного блока" не перебивать, в том числе представителей КМУ".

"Вы уже руководили до этого, ваш президент вообще в бегах. Вы не забывайте об этом, прежде, чем учить кого-то, не забывайте о своем месте на политической карте нашей страны", - подчеркнул Кириленко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сложит полномочия в случае несоздания Антикоррупционного суда.