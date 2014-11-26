Завтра в Раде сформируют руководство и создадут коалицию - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал, открывая заседание группы.

“Сегодня проходит последнее заседание подготовительной рабочей группы по проведению первого заседания Верховной Рады Украины. И именно сегодня должны быть решены все организационные и технические вопросы по проведению 27 ноября, как было определено нашим решением первого заседания новоизбранной Верховной Рады Украины”, - сказал Гройсман.

Он сказал, что именно завтра депутаты должны будут сформировать временный президиум парламента.

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“Сформировать руководство парламента, принять все необходимые решения для того, чтобы народ Украины понял, что с 27 числа начинается работа новой Верховной Рады, в которой именно завтра будет создана коалиция политических партий”, - сказал он.

Гройсман отметил, что члены группы должны сделать все для того, чтобы парламент начал качественно работать.

Он призвал членов рабочей группы согласовать все необходимые решения, в частности, сегодня должны быть решены организационной вопрос и вопрос повестки дня работы парламента.

Также, по его словам, завтра на первом заседании Верховной Рады Украины 8-го созыва должна быть создана парламентская коалиция и внесена кандидатура нового премьер-министра от “Народного фронта”.

Он отметил, что нужно именно завтра “принять все необходимые решения для того, чтобы народ Украины понял, что с 27 числа начинается работа новой Верховной Рады, в которой будет именно завтра создана коалиция политических партий, на рассмотрение которой будет внесена кандидатура нового премьер-министра Украины от “Народного фронта”, как это было сказано раньше, и с завтрашнего дня мы должны начать новую страницу в развитии Украины”.

Гройсман подчеркнул, что сегодня в Украине “есть много вызовов, и люди не могут ждать, пока мы будем очень долго думать над вопросами, которые уже на сегодняшний день, я убежден, согласованы и не требуют дополнительной проработки”.

Как сообщал УНИАН, завтра должно состояться первое заседание новоизбранной Верховной Рады Украины восьмого созыва.

Как известно, после парламентских выборов, проведенных 26 октября, президент Украины Петр Порошенко во время заседания «Блока Петра Порошенко» предложил поддержать кандидатуру нынешнего главы правительства Арсения Яценюка на должности будущего премьер-министра Украины.