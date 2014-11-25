В СНБО заявляют, что готовы противодействовать "тактике малых групп"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Тактика «малых групп» применялась по всему миру и на протяжении всех войн», - отметил он, добавив, что «эта тактика предусматривает нанесение «игольных» небольших ударов для того, чтобы держать подразделения и общие силы в напряжении и таким образом морально-психологически влиять на настроение войск».

«Однако нам известна эта тактика, у нас есть противодействие, и почти каждый день задерживают и обезвреживают эти группы, поэтому для нас это не новость», - подчеркнул Лысенко.

Читайте такжеПод Старогнатовкой силы АТО атаковала ДРГ боевиков, погиб военный - пресс-центрКак сообщал УНИАН, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук заявлял о том, что войска российской армии и боевики проводят подготовку к активным боевым действиям в холодное время года с применением тактики использования «малых групп».

По его словам, в состав сформированных ударных группировок вводятся подразделения из состава войск специального назначения ВС РФ, а также развернута широкомасштабная подготовка профильных специалистов из состава формирований боевиков.

Кроме того, на Донбассе замечены ряд соответствующих «инструкторов» из спецслужб РФ, которые занимаются не только подготовкой боевиков для ведения «войны малыми группами», но и контролируют выполнение поставленных задач непосредственно в зоне боевых действий, добавил эксперт.