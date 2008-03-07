Тимошенко предупредила мужчин, что будут иметь дело с ней

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила женщин с праздником 8 марта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

“Весна опять победила! И мы опять празднуем самый красивый и самый элегантный праздник года - 8 Марта! Это наш праздник. Это тот день, когда мужчины честно признают, что им невозможно жить без нас. Они готовят нам завтраки, убирают в квартирах и молча благодарят судьбу за то, что 8 Марта случается один раз в год. На протяжении всех остальных трехсот шестидесяти четырех дней главная забота о семье ложится на женские плечи. И вы никогда не жалуетесь, никогда не гневите судьбу, потому что вы сильные, мужественные и красивые - независимо от возраста”, - говорится в поздравительном слове Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также выразила желание “обнять, защитить и подбодрить” каждую из женщин, а также “построить такую страну, которая будет настоящим, надежным домом”.

“Верьте: обязательно построю! Счастья, красоты, любви и теплоты вам ежедневно! Любите и будьте любимыми. Радуйтесь жизни и дарите свет своей души. А мужчин в этот день я хочу предупредить! Если хоть один из вас осмелится оскорбить женщину - будет иметь дело с премьер-министром. С праздником вас, мои родные сестры!”, - говорится в поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО.