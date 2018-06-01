Руководитель РИА "Новости Украина" Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства и обратился к Путину

Вышинский заявил, что теперь будет считать себя гражданином РФ.

Главный редактор РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский во время заседания суда по его делу заявил о выходе из украинского гражданства.

Об этом из Апелляционного суда в Херсоне сообщает "Громадське".

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Вышинский также обратился к президенту РФ Владимир Путина о защите.

«Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя лишь гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятии мер относительно моего освобождения», — заявил Вышинский.

Как сообщал УНИАН, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве. Был задержан директор РИА «Новости Украина» Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма». По возвращении из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.

17 мая, Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца. Ему предъявлено обвинение в государственной измене.