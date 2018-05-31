Порошенко о реакции на инсценировку убийства Бабченка: не украинцев надо осуждать, а Россию

По мнению Порошенко, в результате блестящей спецоперации, которая была проведена героями из СБУ, весь мир увидел истинное лицо нашего врага.

Действия России, которая готовила убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, нужно осуждать.

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Об этом заявил президент Петр Порошенко в ответ на критику инсценировки гибели корреспондента, передает радио Свобода.

«В результате блестящей спецоперации, которая была проведена героями из СБУ, весь мир увидел истинное лицо нашего врага. Засылают целые грузовики оружия, деньги для убийства украинцев: журналистов, государственных деятелей. Когда мы поймали их на горячем, говорят, что мы не так действуем. Вам не украинцев надо осуждать, а Россию», – сказал Порошенко в Ивано-Франковской области.

Как сообщал УНИАН, 29 мая полиция заявила, что в Киеве убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что журналист жив. Грицак утверждает, что спецслужбе удалось раскрыть план по подготовке убийства журналиста. СБУ задержала гражданина Украины Г., которого, по словам Грицака, для организации убийства наняли российские спецслужбы.

Ряд международных организаций раскритиковал инсценировка убийства Бабченко. В частности, базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов заявил, что инсценировкой убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко украинское правительство «подорвало доверие к себе». С подобными заявлениями выступили в ОБСЕ и организации «Репортеры без границ».