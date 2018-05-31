Пресса Британии оценила спецоперацию СБУ по Бабченко и назвала ее последствия

Теперь все будет зависеть от того, какие неопровержимые доказательства сможет предоставить Украина относительно замысла России убить Бабченко.

Все британские издания сегодня рассказывают об инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, давая при этом разные оценки произошедшему.

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Обозреватель Guardian Шон Уокер назвал это замечательным трюком, достойным уличного фокусника. "Если говорить о драматических сюжетах, то этот был просто первоклассным: вздохи изумления всех присутствовавших на пресс-конференции о расследовании убийства, а звездой представления оказывается сама жертва - ухмыляющаяся и нисколько не мертвая. Смелый и противоречивый журналист-бунтарь Аркадий Бабченко не был застрелен убийцей, как утверждали украинские власти, а ужасные фото заставили всех поверить в его смерть", - пишет он, передает Би-би-си.

Невероятность произошедшего и радость среди друзей и коллег тому, что их скорбь оказалась преждевременной, вскоре сменились вопросами о том, было ли введение на целый день в заблуждение всего мира, и, предположительно, даже жены Бабченко, необходимо для проведения таинственной спецоперации, рассуждает автор.

По его мнению, эта история напоминает мрачные новеллы киевского писателя Андрея Куркова, который часто писал об убийствах по найму. Но в этом случае, при всей его абсурдности, нет повода для смеха. Бабченко на самом деле был вынужден покинуть Россию из опасений, и, возможно, на его жизнь и правда готовилось покушение. Вопрос в следующем: пытаясь предотвратить убийство (если на самом деле так оно и было), не причинили ли украинские власти больше вреда, чем пользы, и были ли менее провокационные способы достижения цели, размышляет автор.

Вероятность того, что Кремль может использовать что-то в своих целях, не должна останавливать миссию по возможному спасению жизни. Но даже если представить, что существовала необходимость для уловки, все равно остаются вопросы к тому, как это было сделано. Так ли уж необходимо было сообщать, что он погиб, а не, например, тяжело ранен? Новость стала шоком для друзей, родственников и российских журналистов, которые и без того потеряли много своих коллег, отмечает Уокер.

"Но важнее, по сути, то, что величественный тон грандиозного появления журналиста был скверным по характеру. Вместо того, чтобы просто констатировать необходимость подобных действий, для максимального шокирующего эффекта привели Бабченко, что напоминало кульминацию трюка уличного фокусника, который, к изумлению публики, показывает, что разрезанная пополам ассистентка вновь стала единым целым", - отмечает автор.

Теперь все будет зависеть от того, какие неопровержимые доказательства сможет предоставить Украина относительно замысла России. Если у Киева есть железные улики о том, что несостоявшемуся убийце отдавали приказы из Москвы, то вся история запомнится дерзкой, возможно, даже спорной, но успешной операцией. Но если нет, то тогда многие согласятся со словами главы организации "Репортеры без границ" Кристофом Делуаром, который сказал: "Решение украинской полиции поиграть с правдой убого и досадно, каков бы ни был ее мотив…", пишет автор.

С Уокером солидарен и корреспондент газеты Оливер Кэрролл. Он считает, что случившееся ставит под вопрос доверие к Украине. "В конце концов, это страна, которая утверждала, что она более правдива, чем ее восточный сосед", - отмечает он.

Возможно, будут предоставлены серьезные свидетельства по результатам этой операции. Но у этой истории есть куда более очевидные последствия. Во-первых, журналисты теперь перестанут всерьез воспринимать официальные заявления украинских властей. Во-вторых, новости об угрозе журналистам будут постоянно ставиться под сомнение. В-третьих, у Кремля появилась козырная карта - теперь сказки придумывает Украина, и не все, что говорится оттуда, соответствует действительности, отмечает Кэрролл.

"Мы не знаем, предложили ли Бабченко другие варианты проведения операции. Но согласившись в ней участвовать, он поставил на кон доверие ко всей профессии", - пишет автор.

Обозреватель Times Марк Беннетс также считает, что инсценировка без предоставления неопровержимых доказательств подготовки убийства Кремлем окажется ударом по и без того шаткой репутации СБУ. Фальсифицирование гибели Бабченко вряд ли восстановит доверие к СБУ, как у себя в стране, так и в мире, пишет он.