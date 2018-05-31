На Прикарпатье на последнем звонке с Порошенко упал в обморок школьник (фото)

Сейчас мальчику оказали помощь, он чувствует себя хорошо.

31 мая президент Украины Петр Порошенко поздравил школьников Ямницкого учебно-воспитательного комплекса на Ивано-Франковщине с праздником последнего звонка.

Во время праздничной линейки одному из школьников стало плохо, ребенок упал в обморок, передает "Фиртка".

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Как сообщили СМИ, президент подбежал к нему и помог передать мальчика в руки медиков. Кроме того, во время праздника еще нескольким детям стало плохо.

"Дети получили надлежащую помощь, ведь на мероприятии дежурили две бригады медиков. Сейчас мальчику оказали помощь и он чувствует себя хорошо", - заявил начальник управления информационной деятельности Ивано-Франковской ОГА Владимир Джигита.

Как сообщал УНИАН, во время торжеств к годовщине создания Национальной гвардии Украины 26 марта солдат с президентским штандартом потерял сознание и упал на землю во время объявленной Петром Порошенко минуты молчания по погибшим бойцам в зоне АТО.