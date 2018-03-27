Солдат почетного караула потерял сознание и упал на землю во время выступления Порошенко (видео)

Руководство полка говорит, что это непредсказуемый человеческий фактор.

Во время торжеств к годовщине создания Национальной гвардии Украины в понедельник, 26 марта, солдат с президентским штандартом потерял сознание и упал на землю во время объявленного Петром Порошенко минуты молчания по погибшим бойцами в зоне АТО.

Символ власти быстро подхватил командующий Нацгвардии Юрий Аллеров – генерал-полковник не только поднял флаг, а еще и прикрыл собой солдата, говорится в сюжете ТСН.

"Спасибо", - за несколько мгновений сказал Порошенко, за спиной которого происходили эти события. Тем временем солдата отвели под руки, а штандарт взялся держать другой военный.

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Командир специального батальона почетного караула Роман Габрик пытается быть спокойным и уверяет, что предвидеть подобные случаи невозможно. "Ничего не случилось, просто плохо стало и упал. До этого все нормально: поел, заблаговременно не выставлял. Человеческий фактор", - считает офицер.

Знаменосец Максим убеждает, что спокойно может простоять часа полтора, а дальше зависит от погоды. "Сейчас прекрасные условия, чтобы стоять спокойно – не жарко, не холодно. У нас есть фельдшера, которые сзади ходят и спрашивают: ты себя как чувствуешь", - рассказал он. Своего товарища, который оконфузился перед руководством государства, Максим оправдывает – мол, от такого не застрахуешься. "Это организм человека, все может быть. В подобных случаях надо поднять руку или отойти самому", - говорит он.

Не терпеть до последнего советуют своим подчиненным и офицеры почетного караула. У министра внутренних дел тоже нет слов осуждения. "То, что было, это жизнь. Так бывает", - убежден Арсен Аваков.

Напомним, четыре года назад на инаугурации Порошенко одному из караульных стало плохо и он упал на красную дорожку. Затем бойца комиссовали – у него оказалось заболевание почек.