Комитет защиты журналистов призвал украинскую власть объяснить "чрезвычайные меры" по делу Бабченко

В CPJ также подчеркнули, что будут изучать эту беспрецедентную ситуацию и обнародуют больше комментариев, после того, как получат подробную информацию.

Комитет защиты журналистов (CPJ) подчеркнул, что украинская власть должна разъяснить необходимость инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко, назвав это "чрезвычайными мерами".

Об этом заявила координатор Комитета Нина Огнянова.

"Мы с облегчением узнали, что Аркадий Бабченко жив. Теперь украинская власть должна раскрыть, почему были необходимы такие чрезвычайные меры по инсценировке убийства российского журналиста", - отметила Огнянова.

В CPJ также подчеркнули, что будут изучать эту беспрецедентную ситуацию и обнародуют больше комментариев, после того, как получат подробную информацию.

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.

По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

В организации "Репортеры без границ" и ОБСЕ раскритиковали спецоперацию СБУ.