Ющенко рассекретил директивы на переговоры с Россией
09:06, 07 марта 2008Политика
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Сообщение пресс-службы Президента
В соответствии с решением Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО решением от 6 марта снят гриф секретности «тайно» из Указа от 26 февраля 2008 года «Об утверждении Директив делегации Украины на переговоры с Российской Федерацией по вопросам перехода на прямые схемы сотрудничества в газовой сфере».
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
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