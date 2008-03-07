Ющенко рассекретил директивы на переговоры с Россией

В соответствии с решением Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО решением от 6 марта снят гриф секретности «тайно» из Указа от 26 февраля 2008 года «Об утверждении Директив делегации Украины на переговоры с Российской Федерацией по вопросам перехода на прямые схемы сотрудничества в газовой сфере».

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.