Апелляционный суд Львовской области снял обвинения со скандального журналиста Коцабы
Апелляционный суд Львовской области оставил без изменений постановление Долинского районного суда Ивано-Франковской области в отношении блогера Руслана Коцабы, которого обвиняли в государственной измене и препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает ZAXID.NET. Таким образом, Руслан Коцаба считается невиновным в преступлениях, которые ему инкриминировала прокуратура. Суд оставил в силе решение первой инстанции и вернул обвинительный акт прокурору.
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Перед заседанием к зданию суда блогера пришли поддержать его сторонники, в частности, бывший член «Партии регионов», а ныне активистка «Украинского выбора» и представительница партии «За жизнь» Инна Иваночко.
Ранее сообщалось, что Коцаба был арестован по решению суда 8 февраля 2015 года. Ему инкриминировали государственную измену, умышленные действия, направленные на препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 114-1 УК), в частности, за размещенный в соцсети видеоролик «Я против мобилизации», в котором он призвал "адекватных людей" отказаться от мобилизации. В июле 2016 года суд полностью оправдал и отпустил журналиста.