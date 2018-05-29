Апелляционный суд Львовской области снял обвинения со скандального журналиста Коцабы

Коцабу обвинили в государственной измене и шпионаже, в 2015 году он опубликовал в интернете видеообращение с призывом к бойкоту новой мобилизационной кампании.

Апелляционный суд Львовской области оставил без изменений постановление Долинского районного суда Ивано-Франковской области в отношении блогера Руслана Коцабы, которого обвиняли в государственной измене и препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает ZAXID.NET. Таким образом, Руслан Коцаба считается невиновным в преступлениях, которые ему инкриминировала прокуратура. Суд оставил в силе решение первой инстанции и вернул обвинительный акт прокурору.

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Перед заседанием к зданию суда блогера пришли поддержать его сторонники, в частности, бывший член «Партии регионов», а ныне активистка «Украинского выбора» и представительница партии «За жизнь» Инна Иваночко.

Ранее сообщалось, что Коцаба был арестован по решению суда 8 февраля 2015 года. Ему инкриминировали государственную измену, умышленные действия, направленные на препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 114-1 УК), в частности, за размещенный в соцсети видеоролик «Я против мобилизации», в котором он призвал "адекватных людей" отказаться от мобилизации. В июле 2016 года суд полностью оправдал и отпустил журналиста.