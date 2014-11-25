Вознаграждение за информацию о крушении Boeing увеличено на $17 млн

Об этом частный детектив Йозеф Реш сообщил в интервью изданию Capital, передает Lenta.ru. "Как и прежде, $30 млн будут выплачены за доказательство вины тех, кто стоял за авиакатастрофой. Еще $17 млн полагаются за информацию о том, как в некоторых странах скрывают результаты расследования или препятствуют ему", - заявил Йозеф Реш, отметив, что вторая сумма не случайна - она образовалась из номера рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур.

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По его словам, в бюро поступило около тысячи писем, сотни звонков, а также несколько десятков посланий с документами, в том числе корреспонденция между различными ответственными органами. "Первоначально интерес представляли около десяти информаторов, на данном этапе из них осталось только 5", - рассказал детектив, уточнив, что в настоящее время ведутся переговоры с информаторами. "Мы ищем второго Эдварда Сноудена", - заявил он.

Кто именно заказал частное расследование, не сообщается. Детективное бюро Wifka традиционно занимается экономическими преступлениями.

Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший перелет из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля. На борту находились 298 человек, все они погибли.