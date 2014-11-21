Эксперты снова обнаружили останки пассажиров на месте катастрофы «Боинга-777»

Об этом сообщают РИА Новости.

По информации Нидерландского совета по безопасности (DSB), останки были найдены во время сбора обломков авиалайнера, и позднее будут отправлены в Нидерланды на экспертизу. Кроме этого, эксперты смогли собрать еще часть фрагментов самолета, которые были отправлены на поезде в Харьков.

По данным DSB, экспертам также удалось обнаружить личные вещи пассажиров рейса MH17. Ожидается, что работа на месте крушения авиалайнера продолжится как минимум еще несколько дней, однако точная дата окончания работы экспертов не называется.

Читайте такжеВ сети появилось видео, снятое в первые минуты после крушения «Боинга-777»

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов. 38 погибших были гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, которая контролируется боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.