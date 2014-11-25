В Киеве две сотни людей вышли встречать "киборгов"
01:35, 25 ноября 2014Политика
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200 киевлян пришли встретить "киборгов" с 95 бригады, которые вернулись домой из Донецкого аэропорта.
В Киеве две сотни людей вышли встречать "киборгов"
Поздно вечером жители городе встретили воинов на КПП при въезде в Киев со стороны Бориспольской трассы.
Люди принесли с собой флаги, цветы и горячий чай.
Поздравить с возвращением героев приехало также много военных.
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