В Киеве две сотни людей вышли встречать "киборгов"

01:35, 25 ноября 2014
Политика
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200 киевлян пришли встретить "киборгов" с 95 бригады, которые вернулись домой из Донецкого аэропорта.

У Києві дві сотні людей вийшли зустрічати

Поздно вечером жители городе встретили воинов на КПП при въезде в Киев со стороны Бориспольской трассы.

Люди принесли с собой флаги, цветы и горячий чай.

Поздравить с возвращением героев приехало также много военных.

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