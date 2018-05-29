Коммерческий торг с Путиным унижает Европу - Яценюк

По словам Яценюка, немало последних событий в отношениях между европейскими столицами и Москвой "вызывают тревогу и требуют разъяснения".

"Коммерческий торг с Путиным - это не только драматический просчет, это унижает Европу. Это - подрыв основ европейской безопасности. Именно эту безопасность сегодня защищает Украина".

Такое мнение в своем сообщении на Facebook выразил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Он напомнил, что сегодня в Украине начинается визит Федерального Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера: "Это - важное событие для наших отношений. Но это также повод для откровенного разговора".

Немало последних событий в отношениях между европейскими столицами и Москвой, подчеркнул он, "вызывают тревогу и требуют разъяснения".

"Наш важнейший вопрос касается коммерциализации ценностей, с которыми всегда ассоциировали ведущих партнеров в Европе. И Украина имеет право на такой вопрос", - подчеркнул Арсений Яценюк.

"Нам трудно связать ценности Объединенной Европы с намерением немецких коллег реализовать с путинской Россией проект "Северный поток-2", написал он.

Этот проект, по словам лидера "Народного фронта", никогда не имел коммерческого характера: "На самом деле он является проектом геополитической коррупции со стороны России, который способен нанести непоправимый вред стратегическим интересам всей Европы".

"Не менее непросто нам понять доброжелательную манеру и поощрительные жесты, которые позавчера демонстрировал в Санкт-Петербурге Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с убийцей, на руках которого невинные жизни пассажиров рейса MH17 и более десяти тысяч невинных украинцев", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Кроме ясности в отношении "Северного потока-2", по его словам, необходимо услышать от наших партнеров, "каким образом воспринимать многомиллиардную инвестицию французской компании Total в российскую экономику".

"Нам также хотелось бы понять, что имел в виду Президент Макрон, когда сказал, что «признает роль, которую Россия выстроила для себя в ближайшем окружении и в некоторых других регионах мира...", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Нам не показалось? Мир действительно услышал слова о "признании роли России"? Какую именно роль России миру стоит, следовательно, признать и, очевидно, принять? Роль убийцы, палача и захватчика? Каким образом нам следует понять слова Президента Франции о том, что "мяч" находится на стороне Украины? Неужели?", - написал он.

Если есть ответ на эти вопросы, то хотелось бы услышать и реакцию на другие, отметил Арсений Яценюк: "Какие именно ценности поддерживают немецкие и французские капиталовложения в экономику России? Как такие действия соответствуют санкционной политике Запада против государства, которое сознательно нарушает международные нормы и принципы?".

"Возможно, это поможет повлиять на режим президента Путина? Возможно, это остановит агрессию России против Украины и Запада? Возможно, это поможет остановить репрессии против украинцев и крымских татар на оккупированных Россией территориях, а нам всем - освободить Олега Сенцова и других наших пленных? Возможно, это вернет в Россию демократию и здравый смысл? Я весьма сомневаюсь, что такая политика поможет в этом", - подчеркнул он.

"Но я не сомневаюсь, что правда - на стороне Украины. Для нашего народа Объединенная Европа - это не проект бизнеса и коммерческих интересов. Для нас Объединенная Европа - это ценности и принципы, которых хотим достичь. Хочу верить, что наши партнеры понимают мое мнение", - написал лидер "Народного фронта".