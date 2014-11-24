Financial Times: Пришло время Западу и Украине предложить Путину сделку

Об этом пишет Джон Торнхилл в своей статье «Пришло время Западу и Украине предложить Путину сделку», опубликованной на сайте газеты Financial Times.

Есть такая военная поговорка о том, что армии должны вести те войны, которые могут, а не те, которые хотят. Это максима, которую западные лидеры должны учитывать в своем противостоянии с Россией.

Грубое обращение с Владимиром Путиным на недавнем саммите G20 в Брисбене, возможно, морально удовлетворило лидеров государств, но мало способствовало укреплению мира в Украине. Такая политика не может заменить последовательной стратегии, необходимой для преодоления наибольшей угрозы для европейской безопасности со времен распада Советского Союза.

Западные лидеры имели право санкционировать Россию за изменение международных границ в одностороннем порядке. Аннексия Крыма Россией и интервенция в Восточной Украине стали причиной анархии в Европе. Такая агрессия не могла остаться без ответа.

Но, несмотря на то, что санкции были необходимым наказанием, они оказались неэффективным инструментом сдерживания. Они не изменили поведение России. Более того, они, возможно, только ухудшили его. Они повысили популярность режима и укрепили сторонников жесткой политики в Кремле, которым изоляция только на руку.

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Что дальше? Реалистично было бы предположить, что самое время Западу и Украине попытаться заключить сделку с Россией. Введение санкций - и угроза еще больших санкций - обеспечивает необходимое давление. Ради стабильности Украины, Запад должен использовать эту возможность для достижения такого дипломатического решения, которое он способен предложить, а не такого, которого ему бы хотелось.

Главным приоритетом для Запада должна быть помощь процветающей и безопасной Украине в выходе из кризиса. Это колоссальная задача. Но это никогда не удастся с враждебно настроенной Россией по соседству, которая решила ослабить Украину как субъекта политики и экономики.

Одним из вариантов могло бы быть - заставить Россию отступить. Но начало Третьей мировой войны исключено, и этого не произойдет. Запад не готов задействовать войска, чтобы защитить Украину, и - на данный момент - он даже не готов поставлять тяжелое вооружение в Киев.

Хуже того, Запад не в состоянии оказать финансовую поддержку, необходимую для предотвращения краха украинской экономики. По прогнозам, экономика сократится более чем на 7 процентов в этом году и появляется угроза дефолта.

Минский протокол, соглашение о прекращении огня, подписанное Россией и Украиной в сентябре под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, обеспечивает основу для всеобъемлющего политического соглашения.

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Что касается экономики, Киев должен позаботиться о том, чтобы торговые сделки с ЕС не осложняли отношения с Россией. До конфликта, на долю России приходилась четверть украинского экспорта. Россия также заинтересована в экономическом возрождении Украины: ее банки и экспортеры терпят огромные убытки на одном из самых важных рынков.

Запад должен также ответить на желание Путина обсудить структуру европейской безопасности. Ему нужно напомнить, что коллективная самооборона НАТО имеет прямое назначение, особенно в странах Балтии. Но Запад должен также признать, что НАТО не будет расширяться в Украине. Для альянса было бы неразумно настаивать на включении в свой состав настолько расколотой страны.

Конечно, нет никакой гарантии, что Путин согласится - и выполнит - любую такую сделку. Его целью может быть де-факто раздел Украины. Москва разорвала Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году, гарантирующий независимость Украины, и до сих пор не придерживается Минского протокола.

Но, как писал Джордж Ф. Кеннан в своей знаменитой статье «X» в журнале Foreign Affairs в 1947 году о том, как сдерживать советскую экспансию, «требования Запада к российской политике должны быть выдвинуты таким образом, чтобы оставить открытым путь для уступок, который не слишком бы навредил престижу России». Учитывая то, что президент России настаивает на том, что на востоке Украины нет никаких российских сил, будет очень легко сделать так, чтобы они исчезли.

Если Москва отклонит сделку, тогда придет время перечитать и задействовать остальные рецепты Кеннана. Тогда мы вернемся в мир противодействия и сдерживания.