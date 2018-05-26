Порошенко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

По словам президента Украины, его дом "точно поддерживает оба клуба".

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с президентом УЕФА Александром Чефериным рассказал о том, за кого будет болеть на предстоящем финале Лиги чемпионов и какие клубы поддерживают его дети.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко подчеркнул, что поддерживает оба клуба.

"Когда меня спрашивают, за кого я болею – "Реал" или "Ливерпуль", я говорю – я поддерживаю оба клуба. Мой сын Михаил, который в прошлом играл за детскую команду "Динамо" Киев – страстный болельщик "Ливерпуля". У него все в цветах этого клуба. А вот моя дочь Евгения – четко за "Реал". То есть мой дом точно поддерживает оба клуба", - рассказал президент Украины.

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Напомним, в ходе сегодняшней встречи Порошенко также поблагодарил президента УЕФА за позицию относительно аннексированного Россией Крыма.

Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве сегодня, 26 мая. Главные награды разыграют между собой испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".